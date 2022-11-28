У тимчасово захопленому росіянами Донецьку знову хтось "невдало покурив", тепер вже не нафтобазі. Місцеві жителі пишуть, що перед цим чули, як "щось прилетіло".

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Що відомо про бавовну на нафтобазі в Донецьку

Палає нафтобаза у Ленінському районі міста. У небо піднявся густий чорний дим – окупанти одразу почали намагатись приборкати полум'я.

Цікаво, що пропагандистські телеграм-канали не уточнюють, що загорілась саме нафтобаза. Вони лиш повідомляють, що "щось прилетіло у районі універмагу "Райдуга". Хоч насправді біля нього неподалік нафтобаза, яка розміщена біля залізничної колії.

Пожежа на нафтобазі в Донецьку: фото

Як палає нафтобаза в окупованому Донецьку: дивіться відео