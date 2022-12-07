По информации спецслужб, ракетные обстрелы Донецка осуществляла Россия. А на следующий день "администрация" города внезапно перешла на отдаленную работу, передает 24 канал.
К теме В Донецке от обстрелов оккупантов погибла коллаборантка Пирогова
"Власть" готовится к новым обстрелам
Как отмечают, центр возле захваченной ОГА, мэрии и других зданий, где сидят боевики, пуст. Вероятно, россияне готовятся к новым обстрелам.
Стоит добавить, что оккупанты неоднократно обстреливали "своих". Так, в ночь на 5 декабря в Донецк пришел мощный "хлопок". В результате взрывов вспыхнули пожары: в парке "Сокол" возле ТЦ "Континент", на проспекте Дзержинского и на улице Артема.
Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, обвиняя в атаках ВСУ. Однако наши защитники не имеют к этому никакого отношения. Украинские военные наносят удары только по базам оккупантов, складам и важным для россиян объектам.
При обстреле Донецка погибла коллаборантка: что известно
- Во время очередного обстрела погибла предательница – так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР" Мария Пирогова. Отмечают, что она погибла возле ЦУМа в Ворошиловском районе.
- Смерть Пироговой подтвердила местная так называемая "народная милиция", ее тело уже опознали родственники. Известно, что при обстреле россиян погибли еще по меньшей мере 5 мирных жителей Донецка. Поэтому, конечно, оккупанты будут всячески отрицать причастность к обстрелам. Однако именно они обстреливают центр Донецка.
- Впоследствии Путин наградил Марию Пирогову орденом мужества. При этом в 2014 году она выступала против русского мира и выехала из Донецка на подконтрольную территорию Украины.