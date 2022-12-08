Об этом 24 каналу рассказал в эксклюзивном интервью советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия сконцентрировала все, что у нее есть боеспособного возле Бахмута, включая ЧВК, оставшихся зэков, контрактников, десантников и спецназа.
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Советник главы Офиса Президента отметил, что почти 6 месяцев там продолжаются ожесточенные бои, но Украина не отдала ни одного клочка своей земли.
"Бахмут – это просто ад. Я хочу, чтобы вы навсегда запомнили названия бригад, которые там все это время находятся. Их нужно прописными буквами записать и помнить", – подчеркнул он.
Веры оккупантам нет
Подоляк отметил, что никто ни о чем договариваться с Россией не будет, потому что веры оккупантам нет.
Это вопрос войны как таковой. Они могут сказать, что о чем-то договорились с кем-то. Пусть они об этом скажут и отступают,
– подчеркнул он.
По вопросу Запорожской АЭС Михаил Подоляк отметил, что россияне выйдут оттуда в любом случае.
"Мы не будем спрашивать – хотят они выйти из ЗАЭС или не хотят, будет ли Россия договариваться с МАГАТЭ, или с кем-то другим. Она будет договариваться, а, скажем так, истерически скулить, когда ей "выбьют зубы" в Запорожской области" ", – рассказал он.
Советник подчеркнул, что ЗАЭС является одним из приоритетов Украины, ведь Россия – это институция дикарей, которым нельзя оставлять ни одного опасного объекта. Даже Каховскую ГЭС, не говоря уже о Запорожской АЭС.
Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео
Бахмут – символ несокрушимости Украины
Подоляк отметил, что единственный аргумент для врага – это ВСУ. Освобождение территорий будет происходить именно так, как планируется в Генеральном штабе или на Ставке Верховного Главнокомандующего.
Сегодня есть определенная перегруппировка наших войск. ВСУ освободили большие объемы территорий. Нужно все это снабжение подтянуть к линии фронта, накопить ресурс – снаряды и ракеты определенных калибров и другое оружие – и дальше уничтожать тыловое снабжение россиян. Наши ребята все это делают,
– рассказал он.
Советник главы Офиса Президента отметил, что одна из задач ВСУ сегодня – изолировать отдельные направления оккупантов, чтобы у них не было поддержки резервами, снарядами. И после этого продолжить наступление.
"Я хочу, чтобы вы зафиксировали слово "Бахмут". Это фундаментальное слово, которое говорит об огромной несокрушимости Украины. И именно Бахмут должен окончательно убедить всех, что только военная победа позволит Украине окончательно поставить точку в существовании российской неонацистской империи", – подчеркнул Михаил. Подоляк.
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Ситуация вокруг Бахмута: последние новости
- Аналитики ISW считают, что оперативная пауза на фронте была бы в пользу России. Однако Владимир Путин зациклился на Бахмуте и не желает прекращать бои. Это будет способствовать возможностям Украины поддерживать военную инициативу.
- Россияне уже много месяцев не могут захватить Бахмут. Они используют новые силы личного состава, чтобы прорвать оборону наших войск. Время от времени из-за погодных условий или больших потерь враг меняет тактику на поле боя. Сейчас главная задача врага – постоянно давить на позиции украинских военных, чтобы истощить нашу оборону.
- Возле Бахмута, несмотря на все штурмы оккупантов ВСУ продолжают крепко держать оборону и отбивать атаки. Кроме того, на этом направлении у россиян огромные потери – ежедневно там погибают около 70 захватчиков. По мнению спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции ВСУ, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.