Оккупантам нужна хоть какая-то победа в войне против Украины. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Олег Жданов.
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Бахмут является политическим и идеологическим вопросом для России
Так, если захватчикам удастся захватить Бахмут, то они придадут этому такую огласку вроде бы им во второй раз удалось взять Берлин. А российская пропаганда распиарит эту "победу" и будет таким образом поднимать боевой дух общества и приглашать всех в армию оккупантов.
А Путин может использовать это (взятие Бахмута – 24 канал) как аргумент в переговорах с западными партнерами Украины,
– объяснил Жданов.
По его словам, Владимир Путин будет говорить, мол, "могу взять, если хочу". Следовательно, угрожая дальнейшим наступлением, российский диктатор будет склонять Запад сесть с ним за стол переговоров. Это и есть политическая составляющая этого вопроса для россиян.
Жданов объяснил, почему оккупанты хотят захватить Бахмут: смотрите видео
Почему именно Бахмут так важен для россиян
Бахмут является одним из немногих участков, где российские захватчики совершали атакующие действия. И сейчас оккупанты не могут изменить направление своих усилий.
Сегодня, как говорится – лошадей на переправе не меняют – они не могут изменить направление основных усилий, потому что если ослабят здесь давление на наши войска, то мы можем перейти в контрнаступление,
– отметил военный эксперт.
В то же время для того, чтобы перебросить свою армию на другое направление стране-агрессору, нужно время на перегруппировку войск. А у россиян этого времени нет, потому они выбрали вариант либо победа, либо смерть.
Ситуация на Востоке: актуальная информация
- Россия сконцентрировала все боеспособное, что у нее есть возле Бахмута, включая ЧВК "Вагнера", зеков, контрактников, которые остались, десантников и спецназ. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, город является символом несокрушимости украинцев.
- В сети распространяется информация, что 93 бригада Холодный Яр завершила свою задачу и выходит из Бахмута. Спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый объяснил, что на фронте происходит много событий – плановые ротации, замена подразделений, передислокация на другие направления. Однако не все это нуждается в оглашении.
- Кроме того, ситуация на участке фронта Сватово – Кременная усложняется. Там россияне предпринимают определенные действия для усиления своей группировки. В частности, они провели реорганизацию управления, образовав в этом районе три группы войск на базе штабов мотострелковых дивизий.
- В Луганской ОВА рассказали, что захватчики мобилизуют украинцев на оккупированных территориях и вынуждают их воевать против ВСУ. Российские оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.