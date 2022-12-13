Оккупантам нужна хоть какая-то победа в войне против Украины. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Олег Жданов.

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Бахмут является политическим и идеологическим вопросом для России

Так, если захватчикам удастся захватить Бахмут, то они придадут этому такую огласку вроде бы им во второй раз удалось взять Берлин. А российская пропаганда распиарит эту "победу" и будет таким образом поднимать боевой дух общества и приглашать всех в армию оккупантов.

А Путин может использовать это (взятие Бахмута – 24 канал) как аргумент в переговорах с западными партнерами Украины,

– объяснил Жданов.

По его словам, Владимир Путин будет говорить, мол, "могу взять, если хочу". Следовательно, угрожая дальнейшим наступлением, российский диктатор будет склонять Запад сесть с ним за стол переговоров. Это и есть политическая составляющая этого вопроса для россиян.

Жданов объяснил, почему оккупанты хотят захватить Бахмут: смотрите видео

Почему именно Бахмут так важен для россиян

Бахмут является одним из немногих участков, где российские захватчики совершали атакующие действия. И сейчас оккупанты не могут изменить направление своих усилий.

Сегодня, как говорится – лошадей на переправе не меняют – они не могут изменить направление основных усилий, потому что если ослабят здесь давление на наши войска, то мы можем перейти в контрнаступление,

– отметил военный эксперт.

В то же время для того, чтобы перебросить свою армию на другое направление стране-агрессору, нужно время на перегруппировку войск. А у россиян этого времени нет, потому они выбрали вариант либо победа, либо смерть.

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