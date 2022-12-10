Они провели реорганизацию управления, образовав в этом районе три группы войск на базе штабов мотострелковых дивизий. О ситуации в Луганской области 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук.

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Также появились признаки перебрасывания туда подразделений воздушно-десантных войск, освободившихся после выхода с правого берега Херсона.

Он отметил, что пока сложно говорить о формировании с российской стороны каких-то ударных группировок, способных проломить украинские позиции. Впрочем, такое усиление, безусловно, усложнит для украинских подразделений, частей и соединений дальнейшее освобождение оккупированной территории.

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Так что прогнозировать что-либо относительно перспектив или временных рамок относительно деоккупации Луганщины сейчас невозможно, поскольку не много известно о реальном положении вещей, о возможностях украинских и российских войск и их потенциале.

Бесспорно, хотелось бы надеяться, что наши войска еще до Нового года сделают какие-то существенные шаги вперед, но не рискну прогнозировать и ставить какие-то временные рамки.

– подчеркнул Харук.

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