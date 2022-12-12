В эфире 24 канала спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый прокомментировал информацию. По его словам, на фронте проходит много событий – плановые ротации, замена подразделений, передислокация на другие направления.
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"Однако не все это требует (объявления – 24 канал), особенно с названием конкретного подразделения – табу. Если там и происходят какие-то события, поверьте они плановые, поверьте они с замыслом", – подчеркнул Сергей Череватый.
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Кроме того, он напомнил, что сегодня, 12 декабря, день Сухопутных войск. Он поздравил Сухопутные войска, все легендарные бригады, полки и батальоны.
"Вы настоящая железная гвардия, которая является сердечником обороны Украины, потому что это самый большой и многочисленный вид войск. Я уверен, что они будут главным залогом нашей победы", – сообщил Сергей Череватый.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Украинские военные каждый день дают отпор российским оккупантам. Только за сутки, 11 декабря, наша авиация нанесла 14 ударов по захватчикам.
- В плен к украинским воинам попал кафир из Башкортостана. Захватчик утверждает, что приехал в Украину, чтобы воевать с поляками. Попавший в плен оккупант настолько испугался, что забыл номер своей воинской части. Однако о своей "сверхважной" миссии забыть не смог.
- Из-за ухудшения погодных условий на протяжении последних недель на фронте наблюдается уменьшение интенсивности боев . Однако министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что украинская армия не будет останавливаться.