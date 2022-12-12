Также Залужный почтил память павших воинов. Он заявил, что Украина выстояла и обязательно победит.
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Залужный поздравил с Днем Сухопутных Сил
Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и обязательно победит. Благодаря вам, собратья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге. Вечная Память павшим воинам!
– написал Главнокомандующий ВСУ.
Залужный подчеркнул, что наша обязанность – продолжать борьбу за себя и павших воинов.
Залужный поздравил с Днем Сухопутных Сил / Фото с телеграм-канала Залужного
Кроме этого, в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ опубликовали мощное видео к празднику.
"Желаем вам всегда поражать врага точно в цель, чтобы пули и снаряды противника повсюду обходили вас! Слава Украине! Вместе к победе!" – говорится в поздравлении.
Смотрите видео ко дню Сухопутных войск ВСУ
Поздравление с праздником главы ОП
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Сухопутные войска Украины – фундамент наших наступательных действий. По его словам, они доказали, что российская пехота по сравнению с украинскими силами – ничтожно жалкая.
Поздравляю с Днем Сухопутных войск. Впереди – великие победы, границы 1991 года. Слава воинам, слава Украине,
– написал Ермак.
Напомним, 6 декабря отмечали День Вооруженных Сил Украины. Владимир Зеленский поздравил с праздником наших военных.