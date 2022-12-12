Також Залужний вшановував пам'ять полеглим воїнам. Він заявив, що Україна вистояла і неодмінно переможе.

До теми День Сухопутних військ Збройних Сил України 2022: історія свята та чудові листівки-привітання

Залужний привітав із Днем Сухопутних Сил

Сердечно вітаю із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна Пам’ять полеглим воїнам!

– написав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний наголосив, що наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе та полеглих воїнів.



Залужний привітав із Днем Сухопутних Сил / фото з телеграм-каналу Залужного

Окрім цього, у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ опублікували потужне відео до свята.

"Бажаємо вам завжди вражати ворога точно в ціль, щоб кулі і снаряди противника всюди оминали вас! Слава Україні! Разом до перемоги!" – йдеться у привітанні.

Дивіться відео до дня Сухопутних військ ЗСУ

Привітання зі святом очільника ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Сухопутні війська України – це фундамент наших наступальних дій. За його словами, вони довели, що російська піхота в порівнянні з українськими силами – нікчемно жалюгідна.

Вітаю з Днем Сухопутних військ. Попереду – великі перемоги, кордони 1991 року. Слава воїнам, слава Україні,

– написав Єрмак.

Нагадаємо, 6 грудня відзначали День Збройних Сил України. Володимир Зеленський привітав зі святом наших військових.