Також Залужний вшановував пам'ять полеглим воїнам. Він заявив, що Україна вистояла і неодмінно переможе.
До теми День Сухопутних військ Збройних Сил України 2022: історія свята та чудові листівки-привітання
Залужний привітав із Днем Сухопутних Сил
Сердечно вітаю із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна Пам’ять полеглим воїнам!
– написав Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний наголосив, що наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе та полеглих воїнів.
Залужний привітав із Днем Сухопутних Сил / фото з телеграм-каналу Залужного
Окрім цього, у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ опублікували потужне відео до свята.
"Бажаємо вам завжди вражати ворога точно в ціль, щоб кулі і снаряди противника всюди оминали вас! Слава Україні! Разом до перемоги!" – йдеться у привітанні.
Дивіться відео до дня Сухопутних військ ЗСУ
Привітання зі святом очільника ОП
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Сухопутні війська України – це фундамент наших наступальних дій. За його словами, вони довели, що російська піхота в порівнянні з українськими силами – нікчемно жалюгідна.
Вітаю з Днем Сухопутних військ. Попереду – великі перемоги, кордони 1991 року. Слава воїнам, слава Україні,
– написав Єрмак.
Нагадаємо, 6 грудня відзначали День Збройних Сил України. Володимир Зеленський привітав зі святом наших військових.