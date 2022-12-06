Он выложил в сеть трогательное видео. Ролик едва длится одну минуту, но ясно и ярко демонстрирует, кто защищает нашу страну от врага и отправляет его на тот свет.
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Это наша семья, мы все – ВСУ
Видеопоздравления – нарезка из роликов с украинскими военными. Она сопровождается закадровым детским голосом. Мальчик рассказывает, что в кадр попал его отец, сосед, отец друга, учитель по английскому языку, брат. Таким образом, нам в очередной раз напомнили, что наше государство защищают все без исключения. И это подчеркивают слова, которые появятся в конце: "Это наша семья. Мы все – ВСУ".
Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, что дает сильнейшую мотивацию из возможных. Сражаются за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины,
– добавил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский поздравил ВСУ с праздником: смотрите видео
Президент Украины подчеркнул, что мы гордимся, восхищаемся и благодарим каждого и каждую. Тех, кто отстаивает наше государство от врага.
Залужный тоже поздравил ВСУ
Украинское войско с праздником поздравил главнокомандующий Валерий Залужный. Он обратился к солдатам, сержантам, офицерам, работникам и ветеранам Вооруженных Сил.
Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу,
– подчеркнул Залужный.
В своем поздравлении он также пожелал раненым воинам скорейшего восстановления. А вот тем, кто в строю – сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира.
Поздравления из Офиса Президента
Присоединился к поздравлениям также глава ОП Андрей Ермак. Он также выразил благодарность всем, кто защищает Украину.
Украинский народ и армия – это формула победы. Основа нашей государственности. Мы уничтожим врага, выйдем на границы 1991 года. Никогда не забудем тех, кто погиб в борьбе за независимость. Вы защищаете свое. И за это вам вечная слава,
– подчеркнул он.
В своем поздравлении глава ОП добавил, что украинцы – нация несокрушимых.
Редакция 24 канала также благодарна каждому и каждой, кто защищает Украину от российской агрессии. А тех, кто в тылу, мы призываем не прекращать донатить на нужды армии. Помните, что каждая ваша гривна очень ценна и может спасти жизнь украинского защитника или защитницы!