Залужный заявил, что верит в нашу победу. Также он пожелал скорейшего восстановления нашим раненым воинам.

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Поздравление Залужного

Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу,

– заявил Залужный.

Таким образом, Главнокомандующий ВСУ поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины. Он пожелал скорейшего восстановления раненым воинам, а всем, кто в строю, – сил и стойкости, вдохновения и радости и победоносного мира.

"Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" – добавил Залужный.

Залужный поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

Также с праздником поздравил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Воздушные Силы делают все возможное и невозможное, чтобы атаки оккупантов не достигали своих целей! И будем делать это и дальше. Будем защищать украинский народ и весь цивилизованный мир от полного зла. Будем бить оккупантов там, где они этого не ждут!

– сказал Олещук.

Он поблагодарил всех защитников неба за титанический труд, героизм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

"Спасибо всем защитникам и защитницам Украины, волонтерам, энергетикам, западным партнерам, всем – кто приближает нашу победу! С Днем Вооруженных Сил Украины!" – подчеркнул Олещук.

В Службе безопасности заявили, что ВСУ – это мужество и мощь всего украинского народа, а также страх в глазах оккупантов. Таким образом, правоохранители поздравили наших защитников с праздником.

Веками наши воины были примером чести и преданности Родине, а их слава обреталась в тяжелых боях за свободу и независимость. Сегодня весь мир отдает должное уважение бесстрашному героизму лучших сыновей и дочерей Украины. Но главное, что своих воинов уважает каждый гражданин нашего государства – от детей до пожилых людей. Потому что все знают: ВСУ – всегда защитят. Поздравляем братьев по оружию с Днем Вооруженных Сил Украины!

– сказали в СБУ.

Напомним, 6 декабря Россия может нанести очередной ракетный удар по энергоинфраструктуре нашего государства. Поводом для этого может стать желание оккупантов "поздравить" украинцев с Днем Вооруженных Сил.