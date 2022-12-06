Залужний заявив, що вірить в нашу перемогу. Також він побажав швидкого відновлення нашим пораненим воїнам.

До теми День Збройних Сил України: історія свята, красиві картинки-привітання для захисників

Привітання Залужного

Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу,

– заявив Залужний.

У такий спосіб Головнокомандувач ЗСУ привітав із Днем Збройних Сил України. Він побажав швидкого відновлення пораненим воїнам, а всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості та переможного миру.

"Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" – додав Залужний.

Залужний привітав із Днем Збройних Сил України: дивіться відео

Також зі святом привітав командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Повітряні Сили роблять усе можливе і неможливе, аби атаки окупантів не досягали своїх цілей! І будемо робити це й надалі. Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають!

– сказав Олещук.

Він подякував усім захисникам неба за титанічну працю, героїзм, мужність та самовідданість при виконанні бойових завдань.

"Дякую усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім – хто наближає нашу перемогу! З Днем Збройних Сил України!" – наголосив Олещук.

У Службі безпеки заявили, що ЗСУ – це мужність та міць всього українського народу, а також страх в очах окупантів. Таким чином, правоохоронці привітали наших захисників зі святом.

Століттями наші воїни були прикладом честі та відданості Батьківщині, а їхня слава здобувалась у тяжких боях за свободу і незалежність. Сьогодні весь світ віддає належну шану безстрашному героїзму кращих синів і дочок України. Та головне, що своїх воїнів шанує кожен громадянин нашої держави – від дітей до літніх людей. Бо всі знають: ЗСУ – завжди захистять. Вітаємо братів по зброї з Днем Збройних сил України!

– сказали в СБУ.

Нагадаємо, 6 грудня Росія може завдати чергового ракетного удару по енергоінфраструктурі нашої держави. Приводом для цього, зокрема, може стати бажання окупантів "привітати" українців з Днем Збройних Сил.