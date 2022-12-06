Залужний заявив, що вірить в нашу перемогу. Також він побажав швидкого відновлення нашим пораненим воїнам.
До теми День Збройних Сил України: історія свята, красиві картинки-привітання для захисників
Привітання Залужного
Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу,
– заявив Залужний.
У такий спосіб Головнокомандувач ЗСУ привітав із Днем Збройних Сил України. Він побажав швидкого відновлення пораненим воїнам, а всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості та переможного миру.
"Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" – додав Залужний.
Залужний привітав із Днем Збройних Сил України: дивіться відео
Також зі святом привітав командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Повітряні Сили роблять усе можливе і неможливе, аби атаки окупантів не досягали своїх цілей! І будемо робити це й надалі. Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають!
– сказав Олещук.
Він подякував усім захисникам неба за титанічну працю, героїзм, мужність та самовідданість при виконанні бойових завдань.
"Дякую усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім – хто наближає нашу перемогу! З Днем Збройних Сил України!" – наголосив Олещук.
У Службі безпеки заявили, що ЗСУ – це мужність та міць всього українського народу, а також страх в очах окупантів. Таким чином, правоохоронці привітали наших захисників зі святом.
Століттями наші воїни були прикладом честі та відданості Батьківщині, а їхня слава здобувалась у тяжких боях за свободу і незалежність. Сьогодні весь світ віддає належну шану безстрашному героїзму кращих синів і дочок України. Та головне, що своїх воїнів шанує кожен громадянин нашої держави – від дітей до літніх людей. Бо всі знають: ЗСУ – завжди захистять. Вітаємо братів по зброї з Днем Збройних сил України!
– сказали в СБУ.
Нагадаємо, 6 грудня Росія може завдати чергового ракетного удару по енергоінфраструктурі нашої держави. Приводом для цього, зокрема, може стати бажання окупантів "привітати" українців з Днем Збройних Сил.