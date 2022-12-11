Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского провели "демилитаризацию" российских захватчиков.

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"Демилитаризация" российских захватчиков

На видео видно, как в окоп захватчиков прилетела ручная осколочная граната Ф-1.

Украинские дроны "воспитывают" россиян. Операторы дронов 30 ОМБр в очередной раз объяснили оккупантам, что им нечего делать на нашей земле,

– говорится в сообщении.

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Важно. Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 94 140 российских оккупантов. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 380 захватчиков.

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