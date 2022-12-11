Бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького провели "демілітаризацію" російських загарбників.

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"Демілітаризація" російських загарбників

На відео видно, як в окоп загарбників прилетіла ручна осколкова граната Ф-1.

Українські дрони "виховують" росіян. Оператори дронів 30 ОМБр вкотре пояснили окупантам, що їм нема чого робити на нашій землі,

– йдеться у повідомленні.

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Важливо. Збройні Сили України ліквідували вже 94 140 російських окупантів. За минулу добу наші військові ліквідували ще 380 загарбників.

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