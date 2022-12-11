Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он может только предполагать, какая там ситуация, по рассказам сына, который был на фронте, хоть и в тыловом районе, когда продолжалась оборона Лисичанская и Северодонецка.
Обратите внимание Я не умру, у меня скоро будет ребенок: трогательные кадры с раненым бойцом под Бахмутом
Наши воины – под непрерывным огнем
По словам Харука, когда бойцы оттуда приезжали за продуктами, единственное, что они брали – это тушенка, потому что ничего другого не могли ни приготовить, ни разогреть. Приблизительно такая же ситуация, очевидно, сейчас в районе Бахмута.
Там нашим воинам приходится очень сложно под непрерывным огнем, под непрерывными штурмами,
– подчеркнул военный эксперт.
Андрей Харук прокомментировал ситуацию под Бахмутом: смотрите видео
Он добавил, что с другой стороны россияне тоже никак не могут раскусить этот "орешек", и сами признают, что без завоевания, например, Опытного, о штурме "Артемовска", как они называют Бахмут, говорить нельзя. Соответственно, они пытаются делать какие-то обходные маневры с юга, а теперь уже и с севера города.
В то же время, украинское командование не отводит свои войска, а проводит ротацию, имея решимость оборонять этот важный пункт нашей линии обороны. Ведь в любом случае в населенном пункте обороняться легче, чем в чистом поле.
Последние новости из Бахмута: коротко
- Как рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте действительно ад – половина города горит, потому что россияне постоянно его обстреливают. К тому же находящаяся там группировка оккупантов, получила пополнение более профессиональными бойцами.
- Соотношение артиллерии в этом направлении составляет 1 к 9 в пользу россиян. Но следует отметить, что в апреле – мае ситуация была еще хуже, а кроме того, украинские военные имеют более качественные установки и стреляют точнее и лучше.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ежедневно захватчики теряют в районе Бахмута от 50 до 120 бойцов.