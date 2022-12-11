Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он может только предполагать, какая там ситуация, по рассказам сына, который был на фронте, хоть и в тыловом районе, когда продолжалась оборона Лисичанская и Северодонецка.

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Наши воины – под непрерывным огнем

По словам Харука, когда бойцы оттуда приезжали за продуктами, единственное, что они брали – это тушенка, потому что ничего другого не могли ни приготовить, ни разогреть. Приблизительно такая же ситуация, очевидно, сейчас в районе Бахмута.

Там нашим воинам приходится очень сложно под непрерывным огнем, под непрерывными штурмами,

– подчеркнул военный эксперт.

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Он добавил, что с другой стороны россияне тоже никак не могут раскусить этот "орешек", и сами признают, что без завоевания, например, Опытного, о штурме "Артемовска", как они называют Бахмут, говорить нельзя. Соответственно, они пытаются делать какие-то обходные маневры с юга, а теперь уже и с севера города.

В то же время, украинское командование не отводит свои войска, а проводит ротацию, имея решимость оборонять этот важный пункт нашей линии обороны. Ведь в любом случае в населенном пункте обороняться легче, чем в чистом поле.

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