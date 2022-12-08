Украинский активист Сергей Стерненко опубликовал в своем телеграмм-канале щемящее видео из Бахмута.

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Щемящая история из Бахмута

Один из военных получил ранения. Однако, несмотря на это, он сохранял оптимизм и вместе со своими собратьями пел украинскую песню "Ой, в лугу красная калина".

Затем он показал свое обручальное кольцо и сказал, что не собирается умирать, потому что у него скоро родится ребенок.

Наши несгибаемые воины в Бахмуте: смотрите видео

В Бахмуте россияне сосредоточили свои основные усилия

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. В этих регионах они стараются улучшить тактическое положение.

Каждые сутки оккупанты терпят бешеные потери в Донецкой области. В ВСУ рассказали, что возле Бахмута Россия теряет до 70 человек в сутки. Оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции наших военных, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.

В ВСУ рассказали, что под Бахмутом россияне используют новые силы личного состава, чтобы прорвать оборону наших войск. Под прикрытием артиллерии россияне пытаются добраться до наших передовых позиций. Однако наши воины держат оборону, поэтому в Бахмуте развевается флаг Украины.

Обратите внимание! В Украине погиб волонтер из Швеции. Ему было всего 20 лет, он помогал эвакуировать раненых военных. Парень погиб под Бахмутом в результате столкновения с боевой машиной.