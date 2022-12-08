Гайане Авакян, родившаяся в Бахмуте журналистка в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала о настроениях в городе, вокруг которого сейчас проходят главные бои.
Узнайте больше Хочу, чтобы сын знал, кто уничтожил его город и заставляет прятаться в укрытии: история Гайане из Бахмута
В Бахмуте произошел прорыв в сознании людей
Она отметила, что не может сказать, что весь Бахмут был проукраински настроен. "Но так происходит и сейчас, как на Востоке, так и на Юге. Есть люди, которые поддерживают Россию. Думаю, им не хватило смелости осознать, какое горе приносит эта страна нам всем", – сказала Гайане.
Журналистка подчеркнула, что голосовавшие за пророссийские партии люди во второй раз привели войну к Бахмуту.
Единственное, что объективно можно сказать – это результаты выборов и поддержки пророссийских партий соответственно. Это то, что меня всегда возмущало, удивляло. Люди, голосовавшие за ОПЗЖ и другие пророссийские партии, это люди, которые привели войну во второй раз в наш дом. Это люди, поддерживавшие эту риторику. Их количество – это количество бюллетеней, брошенных за ОПЗЖ,
– отметила она.
Гайане подчеркнула, что избиратели голосовали за людей, которых даже не знали.
"Бахмут избрал народным депутатом Федора Христенко, который ни разу не появился в нашем городе. Украинские партии мало внимания уделяли электорату на Востоке. Были слабые звенья – местные партии. Они не оценивали жителей восточных областей как свой электорат. В этом плане Украина проигрывала", – добавила журналистка.
В то же время Гайане видит в положительные изменения. По ее словам, в осознании себя как украинцев в Бахмуте произошел прорыв.
Если говорить о развитии и осознании себя как украинцев, то произошел прорыв. Сейчас главное – вернуть территории и перестать жить в постоянной угрозе,
– резюмировала журналистка.
Что происходит в Бахмуте
- Россия сосредоточила свои силы на Бахмуте после отступления из Херсона. Именно на Донбасс россияне перебросили военных, ранее находившихся на Херсонском направлении.
- Под Бахмутом российская армия несет большие потери. Каждые сутки на Бахмутском направлении Россия теряет до 70 военных. Причина потерь кроется в том, что командование пренебрегает жизнями солдат, а также многие военные не прошли подготовку.
- В ВСУ рассказали, что под Бахмутом россияне используют новые силы личного состава, чтобы прорвать оборону наших войск. Под прикрытием артиллерии россияне пытаются добраться до наших передовых позиций. Однако наши воины держат оборону, поэтому в Бахмуте развевается флаг Украины.