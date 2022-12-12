В Генеральном штабе ВСУ рассказали, какая на сегодняшний день сложилась ситуация по всем направлениям фронта. 24 канал показывает актуальную карту боевых действий по состоянию на 12 декабря.

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Силы обороны продолжают мощно уничтожать врага на нашей земле

Украинская авиация 11 декабря нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, атаковали позиции зенитного ракетного комплекса врага.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

9 пунктов управления,

17 районов сосредоточения личного состава,

район сосредоточения артиллерии,

2 склада боеприпасов захватчиков.

Украинские воины отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов

За сутки 11 декабря украинские защитники и защитницы отразили атаки российских захватчиков в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что российские захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права. Оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит.

Так, в поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины враг размещает военную технику и обустраивает огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Захватчики снова ударили по гражданской инфраструктуре

Вражеское войско нанесло 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, 11 раз ударило авиацией по позициям наших войск вдоль линии столкновения и совершило более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям наших войск.

Обратите внимание! Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных беспилотников по энергетической и критической инфраструктуре по всей Украине. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Ситуация на основных направлениях фронта