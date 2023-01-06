Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. По его мнению, если западные страны действительно хотят продолжать помогать Украине, то рано или поздно они вынуждены будут поставлять танки.

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"Если не давать новые танки, то можно сказать, ради чего помогали, если теперь прекратили? Если партнеры действительно решат поддерживать в дальнейшем, то они должны перейти на западные танки, потому что советских больше нет, а что-то предоставлять надо", – считает Давид Гендельман.

По словам военного эксперта, во время войны наблюдался ощутимый прогресс в поставках оружия. Особенно ярко он проявился в системах ПВО.

Возможно, со временем дойдет и до танков, уже много месяцев идут разговоры на эту тему. Если война затянется, то вопрос перед западными странами уже станет ребром,

– отметил Гендельман.

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Россия имеет значительные запасы техники

По мнению военного эксперта из Израиля, запасы техники у России пока не закончились, но проблема в том, как быстро укомплектовать соединение резерва мобилизованными. Для оккупантов это большая проблема.

"В любом случае, если более или менее серьезное количество западной техники появится в Украине, ВСУ смогут провести наступательную операцию. Даже если Россия что-нибудь противопоставит, ей это будет сделать гораздо сложнее, чем сейчас", – заверил Давид Гендельман.

Будет техника – будет наступление

Военный эксперт считает, что последние два месяца после окончания вывода российских войск из херсонского направления никаких особых продвижений на фронте не наблюдается. Это происходит потому, что ни одна из сторон не смогла накопить достаточные силы для прорыва, поэтому идет война на истощение.

Бои местного значения, и даже жестокие бои в районе Бахмут – Соледар, не приводят к каким-либо значительным продвижениям главным образом из-за того, что с обеих сторон не хватает вооружения и военной техники для создания локального превосходства,

– уверен Гендельман.

Военный эксперт из Израиля подытожил, что если бы действительно появилось серьезное количество вооружения или военной техники, на фронте прошли бы попытки больших наступлений.

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