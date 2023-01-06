Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он отметил, что эта ракета наносит высокоточные удары по наземным целям.
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"Думаю, что уже есть решение к адаптации ракет, если есть такие заявления. Эта ракета была бы отличным дополнением к тому, что имеем. Нам очень хотелось бы получить такое вооружение, которое будет серьезно влиять на ход боевых действий", – рассказал Игнат.
Поддержка от Великобритании
Президент Владимир Зеленский 3 января разговаривал с премьером Великобритании Риши Сунаком. По словам Зеленского, Украина наработала с Британией "конкретные решения", чтобы содействовать победе в 2023 году.
"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", – написал президент.
Военная помощь для Украины: последние новости
- США могут передать для Украины броневики Bradley. Также подтвердил президент Джо Байден.
- Канцлер Олаф Шольц 5 января сообщил, что Украина получит от Германии дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.
- Кроме того, в правительстве Германии сообщили, что передали для борьбы с Россией беспилотники, антидронное оборудование и ракетные системы.