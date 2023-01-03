Зеленский сообщил, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией. Сообщается, что стороны согласились активизировать усилия по приближению победы Украины уже в этом году.

Кстати Состоится в Киеве: у Зеленского назвали дату саммита Украина – ЕС

Зеленский впервые в 2023 году побеседовал с Сунаком

По словам Зеленского, для победы нашего государства уже наработаны "конкретные решения".

Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия по приближению победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения,

– написал президент Украины.

Сунак пообещал Украине новые системы ПВО

В декабре Зеленский и Сунак провели разговор, в ходе которого британский премьер заверил, что его государство передаст ВСУ системы противовоздушной обороны и другие установки.

Сунак сообщил, что в ближайшие недели в Украину прибудет еще больше зенитных пушек и ракет противовоздушной обороны малой дальности.

Лидеры Украины и Великобритании обсудили новую волну нападений на энергоинфраструктуру нашего государства и договорились о важных шагах.

Зеленский также побеседовал с премьерами Нидерландов и Норвегии

Президент Украины сообщил, что 3 января провел поговорив с премьерами Нидерландов и Норвегии.

Приоритетной темой разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте был риск эскалации на фронте. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на максимально конкретные шаги партнеров на следующем заседании в формате "Рамштайн".

Во время беседы с премьером Норвегии украинский президент тоже рассказал о рисках эскалации на фронте. Также Зеленский подчеркнул, что передал Йонасу Гару Стере актуальные оборонные потребности Украины.

"Поблагодарил за поддержку, оказанную нашей энергетической инфраструктуре, и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода", – сообщил глава страны.