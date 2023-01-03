Зеленський повідомив, що обговорив із Сунаком подальше оборонне співробітництво між Україною і Британією. Повідомляється, що сторони погодились активізувати зусилля для наближення перемоги України вже цьогоріч.

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Зеленський вперше у 2023 році поговорив із Сунаком

За словами Зеленського, для перемоги нашої держави вже напрацьовані "конкретні рішення".

Обговорили подальше оборонне співробітництво із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення,

– написав президент України.

Сунак пообіцяв Україні нові системи ППО

У грудні Зеленський і Сунак провели розмову, в якій британський прем'єр запевнив, що його держава передасть ЗСУ системи протиповітряної оборони та інші установки.

Сунак повідомив, що найближчими тижнями в Україну прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності.

Лідери України та Великої Британії обговорили нову хвилю нападів на енергоінфраструктуру нашої держави та домовились про важливі кроки.

Зеленський також поговорив з прем'єрами Нідерландів і Норвегії

Президент України повідомив, що 3 січня провів поговорив з прем'єрами Нідерландів і Норвегії.

Пріоритетною темою розмови з прем'єром Нідерландів Марком Рютте був ризик ескалації на фронті. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на максимально конкретні кроки партнерів під час наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Під час розмови з прем'єром Норвегії український президент теж розповів про ризики ескалації на фронті. Також Зеленський наголосив, що передав Йонасу Гару Стере актуальні оборонні потреби України.

"Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", – повідомив глава держави.