Росія регулярно атакує українські міста, тому нашій державі потрібно більше зброї, аби знищувати окупантів та їхні ракети. Британський прем'єр запевнив, що його держава передасть ЗСУ системи протиповітряної оборони та інші установки.

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Британія солідарна з Україною

У канцелярії британського правління зазначають, що лідери України та Великої Британії обговорили нову хвилю нападів на енергоінфраструктуру нашої держави та домовились про важливі кроки.

Говорячи про останні постачання летальної допомоги з Великої Британії, прем'єр-міністр (Ріші Сунак – 24 канал) повідомив, що найближчими тижнями прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності,

– написано у повідомлені.

Окрім того, відомо, що прем'єр-міністр Британії оцінив успіхи Збройних сил України під час розмови та згадав про десятки ліквідованих російських ракет.

Зверніть увагу! Під час останнього масованого ракетного удару українська армія збила 60 з 70 ворожих повітряних цілей – це понад 85 відсотків.

Водночас за словами Сунака, Велика Британія думає про український народ, який продовжує захищати свою країну та буде це робити протягом усієї холодної зими. Також варто згадати, що Сунак, як і Зеленський, не вірять у щирість Росії та заклики Кремля про "початок мирного діалогу".

Що у Британії кажуть про запаси російської зброї

Британські розвідники переконані, що Росія могла вичерпати запаси дронів-камікадзе іранського виробництва. Інша їхня назва – "шахіди". Однак уже згодом ворог отримав нову партію безпілотників від Тегерану та тепер знову тероризує ними українські міста.

Окрім того, варто згадати також, що російські окупанти використовують ракети, які виготовили всього за декілька місяців до масованих атак. Британські журналісти нещодавно опублікували масштабне розслідування, у якому йдеться про те, що ракети класу "повітря-земля" Х-101, які загарбники випускали по столиці у жовтні, були виготовлені влітку.