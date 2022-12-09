Прем'єр-міністр Британії та Зеленський обговорили результати візиту першої леді України в Лондон, її виступ у британському парламенті.

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Зеленський подякував Сунаку

Ріші Сунак згадав у розмові про візит Олени Зеленської до Великої Британії. Він наголосив, що перша леді справила неабияке враження.

Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за теплу зустріч.

Дякую тобі особисто за дуже теплу зустріч нашої команди, першої леді. Інколи навіть я забуваю, що вона – моя дружина. Дякую, що ти нагадав мені про це. Вона ж – перша леді!

– сказав президент України.

Цими словами Зеленський викликав сміх у Ріші Сунака.

Що відомо про візит першої леді

Зазначимо, що від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість – у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Це один із пунктів української формули миру, і для мене дуже важливо бачити зараз у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули українські мирні пропозиції", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.