Глава держави розповів, що сьогодні він провів важливу розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час неї скоординували позиції обох країн напередодні саміту країн "Великої сімки", який відбудеться наступного тижня.

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Зеленський зустрівся із Сунаком

Президент зазначив, що невдовзі відбудеться фактично підсумковий саміт "Групи семи" за цей рік. На ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік.

Готуємо максимум можливих потрібних рішень для наших країн – для України й для країн "Великої сімки". Також я подякував пану прем'єр-міністру й усьому Сполученому Королівству за незмінну підтримку нашої держави,

– зауважив глава держави.

Під час зустрічі Зеленський та Сунак обговорили ситуацію на передовій і зимові перспективи на полі бою.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем", – додав президент.

Він наголосив, що російські окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

"Я дякую всім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором", – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент розповів про українську формулу миру

Глава держави розповів, що сьогодні у Києві відбулася конференція, яка продовжила лінію заходів в Україні та Європі цього й минулого тижня щодо напрацювання рішень заради:

справедливості,

притягнення Росії до відповідальності,

пошуку форматів звільнення українців, яких окупанти утримують у полоні.

За словами Зеленського, відчувається підтримка і держав, і міжнародних організацій та правозахисних інституцій. Він сподівається, що найближчим часом вдасться повідомити конкретні деталі.

"До речі, з прем'єр-міністром Британії обговорили результати візиту першої леді України в Лондон, її виступ у британському парламенті. Від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість – у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", – зауважив президент.

Це один із пунктів української формули миру, і для Зеленського дуже важливо бачити зараз у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули мирні пропозиції нашої держави.

Я нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії,

– заявив глава держави.