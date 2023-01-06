Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що ця ракета завдає високоточних ударів по наземних цілях.
До теми Може завдати вирішального удару на відстані: яку зброю Британія передає Україні
"Думаю, що вже є рішення до адаптації ракет, якщо є такі заяви. Ця ракета була б чудовим доповненням до того, що маємо. Нам дуже б хотілося отримати таке озброєння, яке серйозно впливатиме на хід бойових дій", – розповів Ігнат.
Підтримка від Великої Британії
Президент Володимир Зеленський 3 січня розмовляв з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. За словами Зеленського, Україна напрацювала з Британією "конкретні рішення", щоб сприяти перемозі у 2023 році.
"Обговорили подальше оборонне співробітництво із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", – написав президент.
Військова допомога для України: останні новини
- США можуть передати для України броньовики Bradley. Також це підтвердив президент Джо Байден.
- Канцлер Олаф Шольц 5 січня повідомив, що Україна отримає від Німеччини додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.
- Крім цього, в уряді Німеччини повідомили, що передали для боротьби з Росією безпілотники, антидронне обладнання та ракетні системи.