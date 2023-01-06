Оккупанты не оставляют попыток создать проблемы украинским военным. Об этом 24 Канала рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко. По его мнению, их задача истощать силы ВСУ, создавая новые ловушки вроде той, что была в Бахмуте.

Обратите внимание Результат неясен: у Байдена спрогнозировали развитие событий у Бахмута.

Военный эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия россиян будут состоять в следующем:

дополнительно мобилизовать еще определенное количество людей;

продолжать создавать батальонно-тактические группы, улаживать их, а вооружать, как уже удастся – на кого хватит оружия, на кого – нет;

бросать большое количество мобилизованных в атаку.

Россияне упрямы в своем безумии

"На сегодняшний день для российских мобилизованных предназначена роль компенсировать отсутствие в некоторых направлениях тяжелого вооружения и артиллерии. Существует выражение "забросать трупами", именно это сейчас пытается сделать Россия", - считает он.

По его мнению, можно говорить, что это не эффективно и не представляет угроз, но есть несколько важных факторов:

это замедляет наступательные действия украинских войск, потому что так оно устроено;

это определенный ресурс – пусть российское военное руководство и цинично бросает людей, но они будут что-то делать;

Россия также рассчитывает на атаки Shahed и ракетные удары.

"Они все еще упрямы в своем безумии, что смогут этим чего-нибудь достичь", – заметил Мусиенко.

Какую ловушку создал враг для ВСУ и как ошибся: смотрите видео

Враг не втянул ВСУ в ловушку

По его словам, у врага был еще один не сработавший расчет. По их планам, Бахмут должен стать для украинской армии такой пропастью, где должны были постоянно боевые действия. Там истощались российские силы, но и украинские тоже.

Украина должна постоянно перебрасывать туда подкрепления, не имея возможности формировать ударные группировки по другим направлениям. Но украинские силы смогли отразить угрожающие атаки врага на Бахмут. Хотя враг до сих пор продолжает атаковать город,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ВСУ также продолжили боевые действия в направлении Кременной, хотя туда враг опрокинул подкрепление. Наносят мощные удары на южном направлении и уничтожают большое количество оккупантов – несколько сотен в сутки.

"В ловушку враг нас не втянул. Но это означает, что в будущем он не будет придумывать новые ловушки, которые он считает гениальными и стратегическими, и которые, по его мнению, должны привести к ослаблению украинской армии", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Ситуация вокруг Бахмута: важное