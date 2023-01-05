Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.
Кстати Россияне "сломали зубы" об Бахмут, Пригожин приуныл, – военный ВСУ
В США предупредили о прогрессе врага
Согласно его словам, битвы за контроль над Бахмутом между Украиной и оккупантами будут продолжаться в ближайшем будущем.
Представитель администрации Джо Байдена отметил, что результат сражений спрогнозировать сложно, поскольку "россияне добились постепенного прогресса" на этом направлении.
ВСУ отбросили россиян за пределы Бахмута
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 5 января сообщил, что Силы обороны отбросили оккупантов на предыдущие позиции. В частности, нашим воинам удалось отбросить россиян за пределы Бахмута.
- Вокруг Бахмута, который Россия пытается захватить с мая 2022 года, идут самые ожесточенные бои. Именно там россияне теряют много личного состава и техники, ведь пытаются взять город любой ценой.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов объяснял, что вагнеровцы вцепились в Бахмут из-за личных интересов Евгения Пригожина и Сергея Суровикина. В Минобороны Украины сообщили, что под Бахмутом, кроме вагнеровцев, воюют еще два частных подразделения.
- Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что нашим воинам удалось сорвать планы врага в Донецкой области. В частности, россияне не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря.