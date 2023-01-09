Пригожин хотів контролювати ЗС Росії, але не вийшло

Недооцінивши ЗСУ, ПВК "Вагнера" вирішила круто пропіаритися на взятті Бахмута і публічно підписалася взяти місто.

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Цей успіх мав показати високу боєздатність ПВК "Вагнера" порівняно з регулярною армією Росії, а в перспективі – дати Пригожину контроль над збройними силами Росії.

Але щось пішло не так, і під Бахмутом вагнерівці одержали п*зди. Нежданчик, ага. Зараз Пригожин намагається вийти з поразки з мінімальними іміджевими втратами.

Всі помітили резонансне відео, де вагнерівці криють матом Герасимова. Але всі телевізійні "експерти" коментували це як ворожнечу Пригожина з міноборони. У цьому випадку це є глибоко вторинним мотивом.

Пригожин шукає "винних", щоб виправдати себе

Насправді це була спроба перекласти відповідальність за поразку під Бахмутом з "Вагнера" на міноборони, яке, нібито, не забезпечило ПВК Пригожина снарядами.

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Пригожин хоче свою руко*опість перекласти на інших руко*опів, щоб виправдати неспроможність ПВК "Вагнера" досягти озвучених і широко розпіарених цілей.

Ця війна вже розвінчала міфи про силу російської армії, мудрість Путіна, страшних кадирівців і тепер черга дійшла до "професіоналів ПВК", яким з горою "навалює" звичайна піхота ЗСУ.