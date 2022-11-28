Как пишут аналитики американского Института изучения войны, российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что руководство армии страны-агрессорки рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.

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Однако массив российских укреплений на Кинбурнской косе и вокруг нее свидетельствует о том, что российские войска не рассчитывают удерживать позиции на самой косе , если украинские войска начнут контрнаступление.

Скорее всего, россияне ожидают, что украинские войска займут Кинбурнскую косу, но намерены не допустить их продвижения на материковую часть Херсонской области.

– отметили аналитики.

Многослойные линии обороны предоставляют русским войскам несколько запасных позиций. Они нужны на случай, если одна линия обороны упадет. В общем, российские войска обеспокоены тем, что украинские силы могут закрепиться на косе или вблизи нее и использовать эту базу для наступления с запада на их оборонные позиции.

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Пока коса остается оккупированной россиянами. Однако украинские политики и военные регулярно говорят о "хороших новостях" с Юга, которых ждет вся Украина. К примеру, днем 12 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал загадочное сообщение. Таким образом он вроде бы намекнул, что скоро стоит ждать новостей и из Кинбурнской косы.

Стоит также отметить, что глава Офиса Президента Андрей Ермак также намекнул, что украинцев еще ждут новые хорошие новости и они еще впереди. В то же время чиновник подчеркнул, что все успешные наступательные операции наших войск имеют высокую цену – жизнь наших воинов.

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