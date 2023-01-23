Про це 24 Каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами у ворога на Кінбурнській косі жодної воєнної задачі немає. Він залишається там, щоб переслідувати певні цілі.

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Боротьба постійно триває

На його думку росіяни намагаються накопичувати зброю на Кінбурнській косі.

А наше завдання – не давати їм цього зробити. І ця боротьба триває постійно,

– наголосив він.

Голова Миколаївської ОВА вважає, що окупанти стягують артилерію на Кінбурнську косу з 2 причин:

щоб не давати можливості Миколаївщині доєднатися до "зернового коридору". За словами Кіма, росіяни так демонструють, що контролюють цей прохід;

щоб турбувати цивільне населення і нагадувати, що вони ще тут присутні – менше ніж на 1% Миколаївської області. А також обстрілювати додатковий регіон, тому що з військового погляду окупанти нічого не можуть зробити.

"Вони використовують заборонені касетні боєприпаси, артилерійський та мінометний вогонь по Очаківській та Куцурубській громадах", – підкреслив Кім.

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Другу добу поспіль – тиша

Віталій Кім також розповів про ситуацію на Миколаївщині загалом: в області другу добу поспіль не чутно обстрілів окупантів.

Але це виключно завдяки нашим військовим, які добре відпрацювали по Лівому берегу і по Кінбурнській косі. Вони уразили декілька складів з боєкомплектом та точки, з яких обстрілювали саме Очаків,

– зауважив голова Миколаївської ОВА.

Він зазначив, що це тимчасове затишшя, але постійна робота може привести до того, що ворог буде повністю знищений на окупованих територіях.

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