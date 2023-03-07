Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко. По его словам, у украинцев есть разные сценарии развития событий. Очевидно, что рассматривают как варианты удержания города и контратак, так и ухода на подготовленные позиции.

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Россияне попали в ловушку

Как отметил Варченко, россияне оказались в определенной ловушке. У них есть только один сценарий.

У россиян один сценарий – фронтально атаковать, бросая в бой десятки тысяч бойцов и уничтожая их у стен Бахмута. Они сами загнали себя в ловушку. И даже при желании все равно нет возможности выйти. Ибо у них есть страх перед диктатором,

– отметил Варченко.

Что сейчас происходит в Бахмуте: смотрите видео

До Бахмута по-прежнему есть возможность поставлять продовольствие и боеприпасы. Хотя стоит понимать, что это сейчас делать не так и легко. В целом, украинские военные выполняют свою миссию в городе и перемалывают российских захватчиков.

Какая ситуация в Бахмуте: коротко