Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, размещение Бахмута – это хороший укрепрайон для обороны.

К теме ВСУ держат позиции в Бахмуте и довольно успешно ведут уличные бои, – Жданов

Обескровить россиян можно именно в Бахмуте.

Свитан отметил, что оккупанты подтягивают в Бахмут все боеспособные группировки, которые могли бы использовать на других направлениях. Но любое наступление российских войск на всех направлениям приводит к их поражению.

Военный эксперт обратил внимание на то, что к западу от Бахмута расположены возвышенности, а в самом городе есть река Бахмутка, которая разделяет его на определенные части.

Размещение Бахмута – это хороший укрепрайон именно для обороны. Нам важно обескровить противника. Это лучше делать в том городе, где нам выгоднее и удобнее. Наиболее оптимальный вариант – Бахмут,

– убежден полковник ВСУ.

Свитан об обороне Бахмута: смотрите видео

Обратите внимание! 24 Канал объявил срочный сбор на дрон с ночным видением Matrice 30Т для десантников. Их подразделение защищает один из флангов несокрушимого города Бахмут. Именно благодаря этим десантникам удалось оттеснить врага из села Ивановского. Благодаря этому они захватили трассу и не дали оккупантам окружить город. Необходимая сумма – 1 миллион гривен. Впрочем, уже собрали 95%. Каждый донат в этом собрании очень важен, ведь в Бахмуте даже один день может длиться целую вечность. Так что давайте помогать нашим защитникам вместе.

Британская разведка о ситуации в Бахмуте