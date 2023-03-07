Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, розміщення Бахмута – це хороший укріпрайон для оборони.

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Знекровити росіян можна саме у Бахмуті

Світан зазначив, що окупанти підтягують у Бахмут усі боєздатні угрупування, які могли б використати на інших напрямках. Але будь-який наступ російських військ на усіх напрямках призводить до їхньої поразки.

Військовий експерт звернув увагу на те, що на заході від Бахмута розташовані височини, а в самому місті є річка Бахмутка, яка розділяє його на певні частини.

Розміщення Бахмута – це хороший укріпрайон саме для оборони. Нам важливо знекровити противника. Це краще робити у тому місті, де нам вигідніше та зручніше. Найбільш оптимальний варіант – Бахмут,

– переконаний полковник ЗСУ.

Світан про оборону Бахмута: дивіться відео

Зверніть увагу! 24 Канал оголосив терміновий збір на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників. Їхній підрозділ боронить один з флангів незламного міста Бахмут. Саме завдяки цим десантникам вдалось відтіснити ворога з села Іванівського. Завдяки цьому вони захопили трасу, і не дали окупантам оточити місто. Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Втім, наразі вже зібрали 95%. Кожен Ваш донат у цьому зборі дуже важливий, адже у Бахмуті навіть один день може тривати цілу вічність. Тож допоможімо нашим захисникам разом.

Британська розвідка про ситуацію в Бахмуті