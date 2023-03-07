Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, війська окупантів виснажуються більше.

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ЗСУ послаблюють тиск росіян

Олег Жданов пояснив, що обидві сторони хочуть якомога більше виснажити противника.

"У нас це виходить ліпше", – наголосив він.

На його думку, ситуація в Бахмуті важка, але контрольована.

У місті ми тримаємо позиції, тримаємо центр і західну частину міста та доволі успішно ведемо вуличні бої,

– розказав Жданов.

За його словами, ССО, які зайшли до Бахмута, наразі виконують бойові завдання по знищенню противника в умовах міської забудови.

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Значні втрати ворога

Військовий експерт зосередив увагу на тому, що найголовніша проблема Бахмута – це коридор живлення угрупування військ, яке стоїть на його захисті.

"Він доволі вузький – всього 5 кілометрів", – наголосив він.

Жданов пояснив, що шлях логістичного забезпечення українського війська постійно прострілюється окупантами.

До того ж, аби підвезти ЗСУ боєприпаси, варто подолати доволі довгу дорогу, що тягнеться до початку висот перед Часовим Яром. Саме там розташована наша артилерія.

Втім, попри це українські військові продовжують нищити ворогів.

Ми обороняємося, а вони атакують, тому ми більше виснажуємо російські війська в цьому місті,

– переконаний Олег Жданов.

За його словами, доказ цього – втрати "вагнерівців", які складають більше як 10 тисяч особового складу у боротьбі лише за Соледар і Бахмут.

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