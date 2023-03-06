Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, втрати ЗСУ значно менші у порівнянні з російськими. Поки Україна має перевагу, то можна та потрібно тримати оборону Бахмута.

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Чому ЗСУ важливо тримати оборону міста

На думку Федорова, є 2 причини, чому ЗСУ важливо продовжувати оборону Бахмута. Він зазначив: втримати місто потрібно насамперед тому, що якщо росіяни захоплять місто, перед ними відкриються шляхи на інші напрямки. До прикладу, на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ.

При цьому російські війська будуть впиратися в нову потужну лінію оборони. Їм доведеться проходити по місцевості, де ті, хто обороняються, мають серйозну перевагу на височинах,

– сказав він.

Військовий експерт підкреслив, що на цьому напрямку мало доріг з хорошим покриттям, по яких росіяни могли б рухатися важкою технікою. Також окупанти можуть перекинути війська, до прикладу, на Вугледарський напрямок.

Крім того, другою причиною Юрій Федоров вважає значну перевагу ЗСУ над росіянами.

"Я думаю, що втрати ЗСУ значно менші, ніж втрати росіян. Тому поки це співвідношення на користь ЗСУ, до тих пір можна та потрібно утримувати це місто", – наголосив експерт.

Федоров про оборону Бахмута: дивіться відео

Росіяни можуть зекономити свої сили

Федоров зауважив, що для Росії важливо захопити Бахмут не тільки для того, аби показати хоч якусь перемогу. Місто стало головною ціллю для загарбників, бо взявши Бахмут, вони можуть зекономити свої сили та перекинути на інші напрямки.

Військовий експерт додав, що росіяни відчувають, як ЗСУ виснажують їх та мають значну перевагу.

"Я так розумію, що у росіян втрати приблизно 500 осіб в день. А що таке 500 осіб? Це батальйон. Щодня російська армія втрачає по батальйону. Не так багато в них є цих батальйонів, які можуть вести бойові дії, – вважає він.

Зверніть увагу! 24 Канал оголосив терміновий збір на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників. Їхній підрозділ боронить один з флангів незламного міста Бахмут. Саме завдяки цим десантникам вдалось відтіснити ворога з села Іванівського. Завдяки цьому вони захопили трасу, і не дали окупантам оточити місто. Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Втім, наразі вже зібрали 95%. Кожен Ваш донат у цьому зборі дуже важливий, адже у Бахмуті навіть один день може тривати цілу вічність. Тож допоможімо нашим захисникам разом.

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