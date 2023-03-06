Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, російським пропагандистам також потрібно розповідати про буцімто перемоги окупантів.
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Пригожин хоче отримати політичну вигоду
Гетьман зазначив, що найманці ПВК "Вагнер" найактивніше намагалися захопити Бахмут. Майор запасу ЗСУ припустив, що саме власник вагнерівців Пригожин міг переконати Кремль у важливості цього міста.
Пригожин отримував від Росії найбільшу кількість артилерії, снарядів, всього, що треба для війни. Він пояснював для керівництва Росії, що це дуже важливе місто. Важливість цього міста роздмухав саме Пригожин. На 99% це пов’язано не з військовими зисками, а з політичними,
– вважає він.
Військовий експерт пригадав, що якби Росія захопила Бахмут, то російські пропагандисти розповідали про буцімто перемогу над Україною.
"Тиждень на цій хвилі їхні пропагандисти розповідали б, як вони перемагають на війні. Але далі їм треба буде шукати нові перемоги у невеличких містах. Я не думаю, що у них це вдасться", – сказав ветеран російсько-української війни.
На думку Олексія Гетьмана, наступним пріоритетним напрямком для окупантів міг би бути Вугледар, на якому вони вже намагаються наступати.
Гетьман про наступ росіян на Бахмут: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Українські військові не пішли з Бахмута. Місто досі перебуває під контролем ЗСУ. Безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Українська артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.
- Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що російські загарбники оточили Бахмут на Донеччині з 3 сторін і продовжують наступати. Однак західний напрямок перебуває під контролем Збройних Сил України. За його словами, наразі логістика зберігається, але є вкрай складною. Вона здійснюється через територію, яка повністю прострілюється окупантами. А також другорядними ґрунтовими дорогами, що уповільнює та ускладнює всі ці транспортні перевезення.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що, ймовірно, Росії не вистачає можливостей для подальшого суттєвого зміцнення в районі Бахмута без відтягування сил з іншої ділянки лінії фронту. Також в ISW заявили, що російській армії бракує потужності, щоб підтримувати більш ніж один одночасний наступ.
- Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що після приїзду до Бахмута командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка у місті почали працювати ССО.