Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, російським пропагандистам також потрібно розповідати про буцімто перемоги окупантів.

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Пригожин хоче отримати політичну вигоду

Гетьман зазначив, що найманці ПВК "Вагнер" найактивніше намагалися захопити Бахмут. Майор запасу ЗСУ припустив, що саме власник вагнерівців Пригожин міг переконати Кремль у важливості цього міста.

Пригожин отримував від Росії найбільшу кількість артилерії, снарядів, всього, що треба для війни. Він пояснював для керівництва Росії, що це дуже важливе місто. Важливість цього міста роздмухав саме Пригожин. На 99% це пов’язано не з військовими зисками, а з політичними,

– вважає він.

Військовий експерт пригадав, що якби Росія захопила Бахмут, то російські пропагандисти розповідали про буцімто перемогу над Україною.

"Тиждень на цій хвилі їхні пропагандисти розповідали б, як вони перемагають на війні. Але далі їм треба буде шукати нові перемоги у невеличких містах. Я не думаю, що у них це вдасться", – сказав ветеран російсько-української війни.

На думку Олексія Гетьмана, наступним пріоритетним напрямком для окупантів міг би бути Вугледар, на якому вони вже намагаються наступати.

Зверніть увагу! 24 Канал оголосив терміновий збір на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників. Їхній підрозділ боронить один з флангів незламного міста Бахмут. Саме завдяки цим десантникам вдалось відтіснити ворога з села Іванівського. Завдяки цьому вони захопили трасу, і не дали окупантам оточити місто. Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Втім, наразі вже зібрали 95%. Кожен Ваш донат у цьому зборі дуже важливий, адже у Бахмуті навіть один день може тривати цілу вічність. Тож допоможімо нашим захисникам разом.

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