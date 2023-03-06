Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, российским пропагандистам также нужно рассказывать о якобы победах оккупантов.

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Пригожин хочет извлечь политическую выгоду

Гетьман отметил, что наемники ЧВК "Вагнер" активно пытались захватить Бахмут. Майор запаса ВСУ предположил, что именно владелец вагнеровцев Пригожин мог убедить Кремль в важности этого города.

Пригожин получал от России самое большое количество артиллерии, снарядов, всего, что нужно для войны. Он объяснял руководству России, что это очень важный город. Важность этого города раздул именно Пригожин. На 99% это связано не с военными выгодами, а с политическими,

– считает он.

Военный эксперт вспомнил, что если бы Россия захватила Бахмут, то российские пропагандисты рассказывали о победе над Украиной.

"Неделю на этой волне их пропагандисты рассказывали бы, как они побеждают на войне. Но дальше им придется искать новые победы в небольших городах. Я не думаю, что им это удастся", – сказал ветеран российско-украинской войны.

По мнению Алексея Гетьмана, следующим приоритетным направлением для оккупантов мог бы быть Угледар, на который они уже пытаются наступать.

Обратите внимание! 24 Канал объявил срочный сбор на дрон с ночным видением Matrice 30Т для десантников. Их подразделение защищает один из флангов несокрушимого города Бахмут. Именно благодаря этим десантникам удалось оттеснить врага из села Ивановское. Благодаря этому они захватили трассу и не дали оккупантам окружить город. Необходимая сумма – 1 миллион гривен. Впрочем, уже собрали 95%. Каждый донат в этом сборе очень важен, ведь в Бахмуте даже один день может длиться целую вечность. Давайте поможем нашим защитникам вместе.

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