Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, российским пропагандистам также нужно рассказывать о якобы победах оккупантов.
К теме Зеленский собрал Ставку по Бахмуту: что предложили Залужный и Сырский
Пригожин хочет извлечь политическую выгоду
Гетьман отметил, что наемники ЧВК "Вагнер" активно пытались захватить Бахмут. Майор запаса ВСУ предположил, что именно владелец вагнеровцев Пригожин мог убедить Кремль в важности этого города.
Пригожин получал от России самое большое количество артиллерии, снарядов, всего, что нужно для войны. Он объяснял руководству России, что это очень важный город. Важность этого города раздул именно Пригожин. На 99% это связано не с военными выгодами, а с политическими,
– считает он.
Военный эксперт вспомнил, что если бы Россия захватила Бахмут, то российские пропагандисты рассказывали о победе над Украиной.
"Неделю на этой волне их пропагандисты рассказывали бы, как они побеждают на войне. Но дальше им придется искать новые победы в небольших городах. Я не думаю, что им это удастся", – сказал ветеран российско-украинской войны.
По мнению Алексея Гетьмана, следующим приоритетным направлением для оккупантов мог бы быть Угледар, на который они уже пытаются наступать.
Гетьман о наступлении россиян на Бахмут: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Украинские военные не ушли из Бахмута. Город до сих пор находится под контролем ВСУ. Бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению оккупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.
- Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что российские захватчики окружили Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжают наступать. Однако западное направление находится под контролем Вооруженных Сил Украины. По его словам, сейчас логистика сохраняется, но крайне сложная. Она осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами. А также второстепенными грунтовыми дорогами, что замедляет все эти транспортные перевозки.
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что, вероятно, России не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления в районе Бахмута без оттягивания сил с другого участка фронтовой линии. Также в ISW заявили, что российской армии не хватает мощности, чтобы поддерживать более чем одно одновременное наступление.
- Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что после приезда в Бахмут командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко в городе начали работать ССО.