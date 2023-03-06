Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, потери ВСУ значительно меньше по сравнению с русскими. Пока Украина имеет преимущество, можно и нужно держать оборону Бахмута.
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Почему ВСУ важно держать оборону города
По мнению Федорова, есть две причины, почему ВСУ важно продолжать оборону Бахмута. Он отметил: удержать город нужно, прежде всего, потому, что если россияне захватят город, перед ними откроются пути на другие направления. К примеру, на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.
При этом российские войска будут упираться в новую мощную линию обороны. Им придется проходить по местности, где обороняющиеся имеют серьезное преимущество на возвышенностях,
– сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что на этом направлении мало дорог с хорошим покрытием, по которым россияне могли бы двигаться на тяжелой технике. Также оккупанты могут перебросить войска, к примеру, на Угледарское направление.
Кроме того, второй причиной Юрий Фёдоров считает значительное преимущество ВСУ над россиянами.
"Я думаю, что потери ВСУ значительно меньше, чем потери россиян. Поэтому пока это соотношение в пользу ВСУ, до тех пор можно и нужно удерживать этот город", – подчеркнул эксперт.
Федоров об обороне Бахмута: смотрите видео
Россияне могут сэкономить свои силы
Федоров отметил, что для России важно захватить Бахмут не только для того, чтобы показать хоть какую-нибудь победу. Город стал главной целью для захватчиков, потому что, взяв Бахмут, они могут сэкономить свои силы и перебросить на другие направления.
Военный эксперт добавил, что россияне ощущают, как ВСУ истощают их и имеют значительное преимущество.
"Я так понимаю, что у россиян потери примерно 500 человек в день. А что такое 500 человек? Это батальон. Каждый день российская армия теряет по батальону. Не так много у них есть этих батальонов, которые могут вести боевые действия", – считает он.
Ситуация в Бахмуте: главное
- Украинские военные не ушли из Бахмута. Город до сих пор находится под контролем ВСУ. Бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению оккупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.
- Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что российские захватчики окружили Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжают наступать. Однако западное направление находится под контролем Вооруженных сил Украины. По его словам, сейчас логистика сохраняется, но крайне сложна. Она осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами. А также второстепенными грунтовыми дорогами, что замедляет все эти транспортные перевозки.
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что, вероятно, России не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления в районе Бахмута без оттягивания сил из другого участка фронтовой линии. Также в ISW заявили, что российской армии не хватает мощности, чтобы поддерживать более чем одно одновременное наступление.
- Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что по приезде в Бахмут командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Сил спецопераций ВСУ Виктора Хоренко в городе начали работать ССО.