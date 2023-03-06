Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, потери ВСУ значительно меньше по сравнению с русскими. Пока Украина имеет преимущество, можно и нужно держать оборону Бахмута.

Читайте также Пригожин "раздувал" значимость Бахмута: насколько город важен для россиян

Почему ВСУ важно держать оборону города

По мнению Федорова, есть две причины, почему ВСУ важно продолжать оборону Бахмута. Он отметил: удержать город нужно, прежде всего, потому, что если россияне захватят город, перед ними откроются пути на другие направления. К примеру, на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

При этом российские войска будут упираться в новую мощную линию обороны. Им придется проходить по местности, где обороняющиеся имеют серьезное преимущество на возвышенностях,

– сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что на этом направлении мало дорог с хорошим покрытием, по которым россияне могли бы двигаться на тяжелой технике. Также оккупанты могут перебросить войска, к примеру, на Угледарское направление.

Кроме того, второй причиной Юрий Фёдоров считает значительное преимущество ВСУ над россиянами.

"Я думаю, что потери ВСУ значительно меньше, чем потери россиян. Поэтому пока это соотношение в пользу ВСУ, до тех пор можно и нужно удерживать этот город", – подчеркнул эксперт.

Федоров об обороне Бахмута: смотрите видео

Россияне могут сэкономить свои силы

Федоров отметил, что для России важно захватить Бахмут не только для того, чтобы показать хоть какую-нибудь победу. Город стал главной целью для захватчиков, потому что, взяв Бахмут, они могут сэкономить свои силы и перебросить на другие направления.

Военный эксперт добавил, что россияне ощущают, как ВСУ истощают их и имеют значительное преимущество.

"Я так понимаю, что у россиян потери примерно 500 человек в день. А что такое 500 человек? Это батальон. Каждый день российская армия теряет по батальону. Не так много у них есть этих батальонов, которые могут вести боевые действия", – считает он.

Обратите внимание! 24 Канал объявил срочный сбор на дрон с ночным видением Matrice 30Т для десантников. Их подразделение защищает один из флангов несокрушимого города Бахмут. Именно благодаря этим десантникам удалось оттеснить врага из села Ивановского. Благодаря этому они захватили трассу и не дали оккупантам окружить город. Необходимая сумма – 1 миллион гривен. Впрочем, уже собрали 95%. Каждый донат в этом собрании очень важен, ведь в Бахмуте даже один день может длиться целую вечность. Так что помогем нашим защитникам вместе.

Ситуация в Бахмуте: главное