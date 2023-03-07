Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты не прекращают наступления на Бахмут, при этом несут огромные потери.

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"Бахмут выполнил свою роль с той точки зрения, что там уничтожено множество врагов. Это одна из задач, которая ставилась при обороне города, и она успешно выполняется", – подчеркнул Мусиенко.

Цели ВСУ и врага под Бахмутом

Сегодня роль Бахмута постепенно меняется, поскольку захват самого города стал для врага второстепенной целью.

Первоочередная цель россиян – окружить нашу группировку у Бахмута. Поэтому оккупанты продолжают обходить наши силы с флангов,

– объяснил военный эксперт.

Россияне ведут штурмовые действия и в самом городе. Однако, по словам военного эксперта, оккупанты выглядят слабее подготовленными к боям в городских условиях, чем Силы обороны Украины.

"Поэтому россияне пытаются обходить с флангов. Мы же в свою очередь также сконцентрировались на том, чтобы не давать этому кольцу смыкаться, разжимать его и пытаться контратаковать, где это удается", – отметил Мусиенко.

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Символическое значение Бахмута для оккупантов

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, Бахмут имеет для оккупантов большое символическое и политическое значение.

Ведь российские захватчики уже столько месяцев ведут наступательные действия и потратили столько ресурсов, и понесли такие безумные потери, что им хочется достичь уже каких-либо результатов.

"Мы видим, что анонсированное "большое" наступление российских войск идет, а похвастаться им особенно нечем. Поэтому оккупанты такими силами продолжают атаковать Бахмут, даже подтягивая подкрепление. Им нужна хоть какая-нибудь победа", – объяснил военный эксперт.

Планы врага в Донецкой области

Мусиенко отметил, что с военной точки зрения бои вокруг Бахмута важны для оккупантов по двум причинам.

Россияне пытаются окружить украинских защитников на Бахмутском направлении, поэтому продолжают штурмовать город. Оккупанты стремятся выполнить те цели и задачи, которые поставил перед ними Кремль, в частности до 31 марта захватить всю Донецкую область

"Конечно, эти планы врага не будут реализованы. Но россияне все равно пытаются этого достичь", – отметил военный эксперт.

Ситуация под Бахмутом: коротко