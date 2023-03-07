Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, российские захватчики продолжают попытки взять Бахмут в кольцо.

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Пока российские войска не могут достичь цели. Город-крепость Бахмут стоит, а Силы обороны отражают атаки врага.

"На мой взгляд, самое страшное – это то, что коридор, который россияне формируют за Бахмутом, то есть полукольцо, которое они берут, – очень широкое", – подчеркнул военный эксперт.

"Риски очень велики"

Жданов сообщил, что ширина "горла" на западной окраине Бахмута составляет 5 километров. Это оставшийся под контролем ВСУ коридор, который украинские защитники пытаются всеми силами удержать.

Я встречал мнение некоторых военных экспертов и аналитиков, что ситуация под Бахмутом очень напоминает Дебальцевскую операцию. Риски в плане удержания города очень велики,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что тем более есть рубеж обороны в районе населенного пункта Часов Яр, откуда наша артиллерия активно ведет огонь, поддерживая защитников Бахмута.

Что такое Дебальцевская операция Это одно из самых больших столкновений на Донбассе до полномасштабного вторжения России в Украину. Самая активная фаза боев за Дебальцевский плацдарм продолжалась с 25 января по 18 февраля 2015 года. Враг активно шел в атаку, используя танки, артиллерию и РСЗО. Пренебрегая Минскими договоренностями о соблюдении режима прекращения огня, вооруженные формирования России продолжали обстрелы позиций украинских войск. За все время обороны Дебальцевского выступления погибли 136 и были ранены более 300 военнослужащих ВСУ. Источник: Минобороны Украины

Полукольцо вокруг Бахмута постепенно сжимается

На Ставке Верховного главнокомандующего 6 марта было принято решение продолжить оборону города Бахмут. Жданов отметил, что время покажет, как события будут развиваться дальше. По мнению военного эксперта, ситуация в городе очень угрожающая.

Если посмотреть на карту, становится ясно, что полукольцо постепенно сжимается, и удержание города – это вопрос времени. Вероятнее всего, нам придется покинуть Бахмут. Главное, чтобы не было поздно, чтобы мы потом не пробивались из окружения с боями,

– подчеркнул Жданов.

Военный эксперт отметил, что такой сценарий гораздо хуже. Ведь это нивелирует все усилия по нанесению огневого поражения российским оккупационным войскам в этом населенном пункте.

Олег Жданов рассказал о ситуации под Бахмутом: смотрите видео

Какова была цель вагнеровцев под Бахмутом

Издание The Wall Street Journal сообщило, что целью ЧВК "Вагнера" был не столько захват самого Бахмута, сколько истощение украинских войск. Военный эксперт напомнил, что вагнеровцы штурмовали город, начиная с августа 2022 года. Впоследствии их стали заменять российские кадровые воинские части.

Издание отмечает, что в определенной степени этот план сработал, поскольку за 8 месяцев боев за город Украина потеряла часть войск, необходимых для весеннего наступления,

– процитировал Жданов.

Он добавил, что в этом моменте хотелось бы услышать разъяснение Генштаба относительно того, действительно ли украинские потери под Бахмутом могут повлиять на будущие контрнаступательные действия. Ведь, по словам Жданова, ранее в Украине был поднят вопрос о создании резервов ВСУ.

Оборона Бахмута: главное