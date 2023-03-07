Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, російські загарбники продовжують спроби взяти Бахмут у кільце.

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Наразі російські війська не можуть досягнути мети. Місто-фортеця Бахмут стоїть, а Сили оборони України відбивають атаки ворога.

"На мій погляд, найстрашніше – це те, що коридор, який росіяни формують за Бахмутом, тобто це напівкільце, яке вони беруть, – дуже широке", – наголосив військовий експерт.

"Ризики дуже великі"

Жданов повідомив, що ширина "горла" на західній околиці Бахмута складає 5 кілометрів. Це коридор, який залишився під контролем ЗСУ і який українські захисники намагаються всіма силами втримати.

Я зустрічав думку деяких військових експертів та аналітиків про те, що ситуація під Бахмутом дуже нагадує Дебальцівську операцію. Ризики у плані утримання міста дуже великі,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що тим паче є рубіж оборони у районі населеного пункту Часів Яр, звідки наша артилерія активно веде вогонь, підтримуючи оборонців Бахмута.

Що таке Дебальцівська операція Це одне із найбільших зіткнень на Донбасі до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найактивніша фаза боїв за Дебальцівський плацдарм тривала з 25 січня до 18 лютого 2015 року. Ворог активно йшов в атаку, використовуючи танки, артилерію та РСЗВ. Нехтуючи Мінськими домовленостями про дотримання режиму припинення вогню, збройні формування Росії продовжували обстріли позицій українських військ. За весь час оборони Дебальцівського виступу загинули 136 та були поранені понад 300 військовослужбовців ЗСУ. Джерело: Міноборони України

Напівкільце довкола Бахмута поступово стискається

На Ставці Верховного головнокомандувача 6 березня ухвалили рішення продовжити оборону міста Бахмут. Жданов зауважив, що час покаже, як події розвиватимуться далі. На думку військового експерта, ситуація у місті дуже загрозлива.

Якщо подивитися на карту, стає зрозуміло, що напівкільце поступово стискається, й утримання міста – це питання часу. Ймовірніше за все, нам доведеться залишити Бахмут. Головне, щоб не було запізно, щоб ми потім не пробивалися з оточення з боями,

– наголосив Жданов.

Військовий експерт зауважив, що такий сценарій набагато гірший. Адже це нівелює всі зусилля з завдавання вогневого ураження російським окупаційним військам в цьому населеному пункті.

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Якою була мета вагнерівців під Бахмутом

Видання The Wall Street Journal повідомило, що метою ПВК "Вагнера" було не скільки захоплення самого Бахмута, скільки виснаження українських військ. Військовий експерт нагадав, що вагнерівці штурмували місто, починаючи з серпня 2022 року. Згодом їх почали замінювати російські кадрові військові частини.

Видання зазначає, що певною мірою цей план спрацював, оскільки за 8 місяців боїв за місто Україна втратила частину військ, потрібних для весняного наступу,

– процитував Жданов.

Він додав, що у цьому моменті хотілося б почути роз'яснення Генштабу щодо того, чи українські втрати під Бахмутом дійсно можуть вплинути на майбутні контрнаступальні дії. Адже, за словами Жданова, раніше в Україні підіймалося питання про створення резервів ЗСУ.

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