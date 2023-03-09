Про це в ефірі 24 Каналу повідомив керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола "Абдула" Волохов. Він наголосив, що росіяни витратили свій колосальний ресурс і цей успіх важливий для них ідеологічно, аби показати, що їхній військовий потенціал бодай на щось здатний.

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"Сили у них найрізноманітніші – вони сконцентрували найкраще, що у них є. Якщо взяти фронт ще три місяці назад, то все, що було розтягнуте, зараз стягнуте в одну точку. І останнім часом вони намагаються агресивно діяти, давити, але результат ви бачите. Є багато розмов, що Пригожин захопив Бахмут, Шойгу, але результат один: Бахмут – Україна і так буде, поки ми тут стоїмо", – упевнено заявив військовий.

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Гори трупів "на зустрічі з Кобзоном"

Микола Волохов назвав бої "жахливою м’ясорубкою". Ворог несе колосальні втрати і навіть не намагається забирати трупи своїх загиблих.

Мене дивує цей антигуманізм – вони абсолютно не шкодують своїх людей. Це "м’ясо" хвилею за хвилею йде на нас, гине, але приходить на заміну інше. Іноді це дійсно малі групи. Іноді – повноцінні штурмові. Але поки у них фінал один і той же – усі гинуть,

– сказав аеророзвідник.

При цьому, за словами військового, досить часто трапляються прямі контакти. Це підвищені втрати для піхоти і краще ворога знищувати дистанційно.

"Не треба думати, що все так сумно і це тільки вони по нас приходять. Дуже часто й ми приходимо по них. Точно так у ближньому бою відправляємо їх на "концерт до Кобзона". І наступальні дії наші є, і контрнаступальні у відповідь на їхні невдалі спроби штурмів. Ми все це робимо", – резюмував Микола Волохов.

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