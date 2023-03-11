Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает 24 Канал.

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На сегодняшний день есть информация об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону России. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей.

– сообщил Данилов.

Он также подчеркнул, что коллаборанты чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко. Следует напомнить, что еще в ноябре 2022 года на оккупированной территории Запорожской области начались странные движения. Часть коллаборантов бежала из Пологов и Михайловки в Мариуполь Донецкой области. Но массового перемещения военных не было.

По мнению херсонского активиста Владимира Молчанова, перемещение коллаборантов и сосланных россиян, работавших в оккупационных администрациях, все равно будет иметь последствия. Оккупанты продолжают находиться на территории Запорожской области, несмотря на то, что несут большие потери как в живой силе, так и в боеприпасах.

Контрнаступление ВСУ не скрывают

Украина не скрывает, что готовится к контрнаступлению, чтобы освобождать свои территории от российских захватчиков. Это может побуждать оккупантов быстрее бежать с нашей земли. Как сказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик инструктор Роман Свитан, когда враг постоянно слышит, как уверенно Украина говорит о предстоящем контрнаступлении, то на него создается прямое психологическое давление относительно неизбежности таких действий.

Военный эксперт объяснил, если "показывать на пальцах" и рассказывать с точки зрения логики о неизбежности победы Украины и разгрома оккупационного войска, то в них поверят не только украинцы, но и оккупанты.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что силы и ресурсы, привлеченные Украиной для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.