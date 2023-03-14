Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Романенко – генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт. По его словам, все планы россиян молниеносно разрушают успешными военными операциями ВСУ.

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Россия теряет пыл

Игорь Романенко подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину, конечно, не нравятся поражения его армии в войне с Украиной. К тому же РФ активно ведет и космическую, и агентурную разведку.

По его мнению, российские военные обольщались надеждами просчитать, сколько у них есть времени.

В этой связи, пытались подготовить и провести наступление, которое происходит на всей линии ведения боевых действий – более 1200 километров активных действий с начала года, но опоздали и начали его с конца января,

– объяснил он.

Военный эксперт сообщил, что Россия смогла мобилизовать 500 тысяч человек, из которых 300 тысяч отправила на фронт, а остальные продолжают готовить.

"Но обеспечить в необходимом количестве, чтобы проводить наступательные действия такого уровня, как они сейчас делают по всем 5 направлениям, они не способны", – убежден он.

По словам Романенко, именно поэтому россияне пытаются давить на Кременную и Угледар.

Игорь Романенко рассказал о планах врага у Угледара: смотрите видео

ВСУ отлично отрабатывают по врагу

Военный эксперт заметил, что активно действовать на 5 направлениях у россиян все равно не получится. Как свидетельство этого – разбиение оккупантов под Угледаром украинскими военными. К тому же ВСУ уничтожили наибольшее количество вражеской бронетехники в этом направлении.

Разведка говорит и наша, и наших союзников, которые через Мариуполь пытаются опрокидывать современную бронетехнику, но снова на Угледар,

– объяснил он.

Романенко рассказал, что россияне стремятся активизироваться еще и на Лиманском направлении из района Кременной, Торецкого.

"И там по тем направлениям продвижение противника происходит больше всего", – добавил он.

По его мнению, там враг стремится создать котлы, как это происходит в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке. Это делается из-за отсутствия возможности планировать операцию оперативного уровня.

"Вопрос наш состоит в том, чтобы выстоять этот сложнейший месяц в проведении оборонных действий, накопить стратегические резервы и организовать наступательные действия, о которых так долго идет речь", – убежден он.

Военный эксперт объяснил, что у россиян ничего не получится.

Ситуация в Угледаре: основное