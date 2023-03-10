Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию по Угледару, об этом пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Угледаре

Он подчеркнул, что пока о наступлении в Угледаре не может идти речь. Поскольку враг понес серьезные потери.

По его словам, за последнюю неделю оккупанты активно атаковали позиции в Угледаре, Марьянке, Авдеевке. В этих направлениях враг привлекал свои лучшие подразделения.

Нравственно-психологическое состояние русских военных совсем упало. Командир 155 бригады России был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения,

– подчеркнул он.

Россияне отказываются воевать

Также он добавил, что некоторые подразделения русской армии отказываются участвовать в боевых действиях. По его словам, 20 боевиков 126 бригады написали отказ. Они говорят, что лучше уж "отсидеть в тюрьме, чем быть пушечным мясом".

Дмитрашковский заявил, что сейчас главная задача России – восстановить технику и личный состав. Он добавил, что за последнюю неделю Россия потеряла под Угледаром 2 батальона.

О чем говорится в отчете ISW

Аналитики Института изучения войны сообщают, что российские войска готовятся возобновить наступательную операцию в районе Угледара Донецкой области.

Аналитики напомнили, что 8 марта появилось обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в российское военное командование с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю морскую пехоту и произведут наземные атаки в этом районе.

Отмечается, что 155-я морская пехотная бригада понесла катастрофические потери во время трехнедельного наступления с целью захвата Угледара в феврале.