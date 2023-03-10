Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію щодо Вугледару, про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація у Вугледарі

Він наголосив, що наразі про наступ у Вугледарі не може йти мова. Оскільки ворог зазнав серйозних втрат.

За його словами, за останній тиждень окупанти активно атакували позиції у Вугледарі, Мар'янці, Авдіївці. У цих напрямках ворог залучав свої найкращі підрозділи.

Морально-психологічний стан російських військових зовсім впав. Командир 155 бригади Росії був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження,

– наголосив він.

Росіяни відмовляються воювати

Також він додав, що деякі підрозділи російської армії відмовляються брати участь у бойових діях. За його словами, 20 бойовиків 126-ї бригади написали відмову. Вони кажуть, що краще вже "відсидіти у тюрмі, ніж бути гарматним м'ясом".

Дмитрашківський заявив, що зараз головна задача Росії відновити техніку та особовий склад. Він додав, що за останній тиждень Росія втратила під Вугледаром 2 батальйони.

Про що йдеться у звіті ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська готуються відновити наступальну операцію у районі Вугледара Донецької області.

Аналітики нагадали, що 8 березня з'явилось звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі.

Зазначається, що 155-а морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час тритижневого наступу з метою захоплення Вугледара у лютому.