Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що ці проблеми й надалі стримуватимуть російських окупантів.
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Чи допоможе ротація
Аналітики нагадали, що 8 березня з'явилось звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі.
Зазначається, що 155-а морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час тритижневого наступу з метою захоплення Вугледара у лютому.
136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе досягти успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада. Слабкість інших підрозділів у цьому районі, втрата техніки, проблеми з артилерією – не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі,
– йдеться у звіті ISW.
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За оцінками Інституту, росіянам потрібно буде просунутися на 24 кілометри від нинішньої лінії фронту поблизу Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.
Попередній штурм Вугледара закінчився абсолютною поразкою
- У середині лютого українські захисники розбили під Вугледаром елітну російську бригаду під час спроб росіян штурмувати Вугледар. Загинули щонайменше 500 окупантів. Окрім того, лише за тиждень російські окупанти втратили там 130 одиниць техніки.
- Згодом західні аналітики назвали битву під Вугледаром найбільшою танковою битвою за час війни і найбільш нищівною поразкою для росіян. Оскільки загарбники втратили чимало нової бронетехніки.