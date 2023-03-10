Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що ці проблеми й надалі стримуватимуть російських окупантів.

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Чи допоможе ротація

Аналітики нагадали, що 8 березня з'явилось звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі.

Зазначається, що 155-а морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час тритижневого наступу з метою захоплення Вугледара у лютому.

Зверніть увагу! Ймовірно, російські війська проводять ротацію в 136-й мотострілецькій бригаді, щоб замінити сильно розбите з'єднання, сподіваючись відновити наступ під Вугледаром. В ISW не вважають, що ротація посилить наступальний потенціал росіян на цьому напрямку.

136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе досягти успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада. Слабкість інших підрозділів у цьому районі, втрата техніки, проблеми з артилерією – не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі,

– йдеться у звіті ISW.

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За оцінками Інституту, росіянам потрібно буде просунутися на 24 кілометри від нинішньої лінії фронту поблизу Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

Попередній штурм Вугледара закінчився абсолютною поразкою