Аналитики Института изучения войны предположили, что эти проблемы и дальше будут сдерживать российских оккупантов.
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Поможет ротация
Аналитики напомнили, что 8 марта появилось обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в российское военное командование с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю морскую пехоту. и произведут наземные атаки в этом районе.
Отмечается, что 155-я морская пехотная бригада понесла катастрофические потери во время трехнедельного наступления с целью захвата Угледара в феврале.
136-я мотострелковая бригада вряд ли сможет добиться успехов под Угледаром, которых не смогли достичь 155-я морская пехотная бригада. Слабость других подразделений в этом районе, потеря техники, проблемы с артиллерией – не позволят российским войскам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступательные действия в этом районе,
– говорится в отчете ISW.
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По оценкам Института, россиянам предстоит продвинуться на 24 километра от нынешней линии фронта вблизи Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения российские войска не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.
Предыдущий штурм Угледара закончился абсолютным поражением
- В середине февраля украинские защитники разбили под Угледаром элитную российскую бригаду во время попыток россиян штурмовать Угледар. Погибли не менее 500 окупантов. Кроме того, всего за неделю российские оккупанты потеряли там 130 единиц техники.
- Впоследствии западные аналитики назвали битву под Угледаром крупнейшим танковым сражением за время войны и самым сокрушительным поражением для русских. Потому что захватчики потеряли немало новой бронетехники.