В марте прошлого года наш противник потерял 3900 личного состава убитыми и более 900 единиц бронированной техники. А уже в декабре – более 21 тысячи убитых и в пределах 300 единиц техники. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что цифры дают понять, насколько серьезным является момент смещения акцентов на применение боевой силы в этой войне.

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Будут бросать на убой

Однако он заметил, что у врага еще достаточно много пехотного вала.

Что касается низового стрелкового вооружения, то оккупанты имеют автоматов Калашникова – более 100 миллионов, винтовок Мосина – 37 миллионов и даже ППШ-41 и ППС-43 – оружия Второй мировой войны – более 8 миллионов,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, этих миллионов на складах нет, но сотни тысяч есть.

"Дать одно такое ружье в руки, саперную лопатку и смогут бросать на убой. Именно это сейчас происходит под Бахмутом", – считает Черник.

Петр Черник о военном потенциале России: смотрите видео

Признак стратегической слабости России

Западные аналитики отмечают, что россияне перебрасывают свои силы с Кременной на Угледар.

Это показатель того, что у них нет новых сил для того, чтобы штурмовать любую точку на всей линии разграничения. Если перебрасывают с одного места на другое в зоне боевых действий, а не вводят новые подразделения из России, это признак стратегической слабости,

– подчеркнул эксперт.

В то же время он подчеркнул, что запас прочности в первую очередь в живой силе и стрелковом вооружении у них есть. И все, что сейчас происходит на поле боя, это признак того, что Путин и вся Россия приняли стратегию - "идти до конца".

"Когда эта точка слома произойдет, очень трудно спрогнозировать. Предпосылки, на мой взгляд, будут складываться к концу весны – началу лета. Однако как будет в реальности – увидим. История еще нам подкинет такие моменты, которые мы на эту минуту не можем увидеть. Но они обязательно будут", – отметил Петр Черник.

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