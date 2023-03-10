У березні минулого року наш противник втратив 3900 особового складу убитими і поза 900 одиниць броньованої техніки. А вже в грудні – поза 21 тисяча вбитими і в межах 300 одиниць техніки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що цифри дають зрозуміти, наскільки серйозним є момент зміщення акцентів на застосування бойової сили у цій війні.
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Кидатимуть на забій
Проте він зауважив, що у ворога ще доволі багато піхотного валу.
Що стосується низового стрілецького озброєння, то окупанти мають автоматів Калашнікова – поза 100 мільйонів, рушниць Мосіна – 37 мільйонів і навіть ППШ-41 та ППС-43 – зброї Другої світової війни – поза 8 мільйонів,
– підкреслив військовий експерт.
На його думку, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч – є.
"Дати одну таку рушницю в руки, саперну лопатку і зможуть кидати на забій. Саме це зараз відбувається під Бахмутом", – вважає Черник.
Петро Черник про військовий потенціал Росії: дивіться відео
Ознака стратегічної слабкості Росії
Західні аналітики зазначають, що росіяни перекидають свої сили з Кремінної на Вугледар.
Це є показником того, що у них немає нових сил для того, щоб штурмувати будь-яку точку на всій лінії розмежування. Якщо перекидають з одного місця на інше у зоні бойових дій, а не уводять нові підрозділи з Росії, це ознака стратегічної слабкості,
– підкреслив експерт.
Водночас він наголосив, що запас міцності в першу чергу у живій силі і стрілецькому озброєнні у них є. І все, що зараз відбувається на полі бою, є ознакою того, що Путін і вся Росія прийняли стратегію – "йти до кінця".
"Коли ця точка зламу відбудеться, дуже важко спрогнозувати. Передумови, на мій погляд, складатимуться на кінець весни – початок літа. Однак як буде в реальності – побачимо. Історія ще нам підкине такі моменти, які ми на цю хвилину не можемо побачити. Але вони обов'язково будуть", – відзначив Петро Черник.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- 9 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за добу на Бахмутському фронті ворог всюди завдає ударів з різних типів артилерії. Загалом, на цьому напрямку окупанти завдали 128 ударів. 20 з них – в районі Бахмута. Окрім того, на всій ділянці фронту відбулося 41 зіткнення. Більшість, 19, саме в районі міста Бахмута.
- Колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов висловив думку, що Бахмут уже став кульмінацією. На його думку, українські війська утримуватимуть його, поки не виникне велика загроза оточення міста. За його словами, вже не так важливо – вийдуть українські сили з Бахмута чи захищатимуть його до повного виснаження Росії. Мовляв, місто вже перевиконало свою місію.
- Росіяни похизувалися, що контролюють східну частину міста Бахмут на Донеччині. Однак військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що такі заяви окупантів не відповідають дійсності. На його думку, окупанти намагаються подати свій вихід у східну частину міста як "велике досягнення", а насправді російські загарбники не встановили ніякого контролю ніде у Бахмуті.